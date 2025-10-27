  1. Моя Слобода
На каких улицах Тулы 28 октября не будет электричества

На каких улицах Тулы 28 октября не будет электричества

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Железнодорожная, 24-а,
  • пр-д Новорабочий, 1-11, 22, 23, 27-39, 41, 42,
  • пос. 2-й Лихвинский, 27-40,
  • ул. М. Горького, 1, 4-а,
  • ул. Октябрьская, 49, 49а, 69, 77, 77 к. 1, 79 к. 1, 81,
  • ул. Галкина, 30-а,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
  • ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
  • ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
  • пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • ул. Гайдара, 14, 16, 18, 20, 22,
  • ул. Доватора, 7, 9,
  • ул. Мартеновская, 2, 4, 6, 6-а, 8, 10, 10-б, 12, 14, 16, 18, 20,
  • ул. Кутузова, 132, 134, 136, 138, 140, 140-а, 142, 144, 146, 148, 152,
  • ул. Копровая, 1-12,
  • пер. Баженова, 9-13 (нечётн.), 10-14 (чётн.), 9-а,
  • пер. Л. Чайкиной, 3, 5, 6, 8, 8-а, 10,
  • ул. Л. Чайкиной, 2-14 (чётн.), 5-17 (нечётн.), 17-а,
  • ул. Дементьева, 44-56 (чётн.), 39, 40,
  • ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 20-72 (чётн.),
  • ул. Н. Островского, 2-8 (чётн.),
  • 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 2-а,
  • ул. Токарева, 20, 22, 23, 23-а, 24,
  • ул. Парижской Коммуны, 12-30 (чётн.), 1-27 (нечётн.), 4, 6, 7-а.

вчера, в 22:00 +1
Подразделения ПВО уничтожили в Тульской области четыре украинских беспилотника
Подразделения ПВО уничтожили в Тульской области четыре украинских беспилотника
В Тульской области искусственный интеллект спас жизни 260 сердечникам
В Тульской области искусственный интеллект спас жизни 260 сердечникам
