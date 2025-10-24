  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Новая библиотека и планы по строительству спортзала: Дмитрий Миляев посетил Плавск с рабочим визитом - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Новая библиотека и планы по строительству спортзала: Дмитрий Миляев посетил Плавск с рабочим визитом
Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области.

Новая библиотека и планы по строительству спортзала: Дмитрий Миляев посетил Плавск с рабочим визитом

Губернатор осмотрел детско-юношескую спортивную школу и модернизированную модельную библиотеку.

Глава региона посетил детско-юношескую спортивную школу. Здесь тренируется около 800 ребят от 5 до 18 лет. В школе действуют секции по настольному теннису, баскетболу, волейболу, борьбе и гимнастике.

с тренером.jpeg

Дмитрий Миляев встретился с тренером по борьбе Хуршетходжой Алиакбаровым. Губернатор поблагодарил его за профессионализм и заверил в дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры в Плавске:

— В 2026 году мы планируем построить в Плавске модульный спортивный зал для единоборств. Ребятам, которые сегодня занимаются борьбой в муниципалитете, будет комфортнее тренироваться в современных условиях. В Плавске серьёзная борцовская школа, и мы продолжим ее поддерживать.

с тренером близко.jpeg

Также Дмитрий Миляев рассказал, что стадион «Машиностроитель» отремонтируют в 2026 году вместо 2027 года по программе «Наш район».
 

общая фотка.jpeg

Губернатор также посетил обновлённую модульную библиотеку. Ранее она располагалась в старинном здании 1898 года постройки, которое не подлежало реконструкции. Теперь все книги и сотрудники центральной районной библиотеки переведены в новое, комфортабельное пространство.

PAV-3007.jpg

Новое здание учреждения капитально отремонтировали в 2023 году по нацпроекту «Культура». А в этом году библиотеку модернизировали благодаря нацпроекту «Семья». Теперь она стала 16-й модельной библиотекой в Тульской области.

— В этом году мы привели плавскую библиотеку к современным стандартам, которые предъявляются к модельным библиотекам, — сказал Дмитрий Миляев.

PAV-3048.jpg

Заместитель директора Плавской городской библиотеки Ольга Филиппова:

3 июля мы приняли своих первых читателей. Переезд в новое здание стал титанически трудным, ведь нужно было перевезти порядка 30 тысяч изданий. С переездом нам помогли неравнодушные жители Плавска, которые вместе с нами переносили книги. Сейчас читателей стало в разы больше: здесь появилась современная техника и новые книги, что не могло оставить плавчан равнодушными. Кроме того у нас наконец-то появился интерактивный отдел для детей.

PAV-2995.jpg

Экскурсовод Плавского краеведческого музея Ирина Неверова:

— Мы тесно сотрудничаем с библиотекой и часто приходим сюда брать литературу для экскурсий и культурных мероприятий. Например, недавно я проводила занятие с детьми, посвященное оккупации Плавска. Все необходимые книги и пособия я взяла здесь. В библиотеке работает замечательный краевед Маргарита Родионова, которая больше 10 лет собирала для плавчан информацию об истории нашего края и известных личностях, которые здесь жили. Также я всегда могу позвонить сотрудникам библиотеки и получить ответы на все вопросы по литературе.

PAV-3025.jpg

Сейчас в новой библиотеке проводят кинопоказы и творческие мероприятия. Для читателей доступно большое количество аудиокниг.

PAV-3027.jpg

В библиотеке мы встретили много молодых ребят, которые увлеченно читали классику. Новое пространство стало точкой притяжения не только для взрослых плавчан, но и для школьников и малышей — каждый найдет здесь для себя занятие. Для ребят здесь даже установили приставку с видеоиграми!

PAV-3017.jpg

На территории возле библиотеки планируют обустроить литературный сквер. Жители Плавска предложили посвятить пространство писателю Александру Васильевичу Сухово-Кобылину, который жил в Кобылинке Плавского района. По проекту в сквере появятся новые пешеходные дорожки из брусчатки, стильные скамейки и фонари. Центральным элементом станет памятник писателю Сухово-Кобылину.

ваи?.jpeg

 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
24 октября, в 20:24 +1
Другие статьи по темам
Событие
Визит Дмитрия Миляев в Плавск
Место
Тула Плавск
26 беспилотников сбито над Тульской областью
Жизнь Тулы и области
26 беспилотников сбито над Тульской областью
сегодня, в 07:15, 107 6559 -5
Где в Туле 27 октября отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 27 октября отключат свет
сегодня, в 21:50, 37 410 1
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
Дежурная часть
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
сегодня, в 10:25, 51 3919 2
В Туле сегодня облачно и дождливо
Жизнь Тулы и области
В Туле сегодня облачно и дождливо
сегодня, в 09:09, 152 2415 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Последние выходные октября в Тульской области будут облачными и дождливыми
Последние выходные октября в Тульской области будут облачными и дождливыми
В Туле водитель «оптимизировал» движение на ул. Мосина
В Туле водитель «оптимизировал» движение на ул. Мосина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.