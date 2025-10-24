Новая библиотека и планы по строительству спортзала: Дмитрий Миляев посетил Плавск с рабочим визитом

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона посетил детско-юношескую спортивную школу. Здесь тренируется около 800 ребят от 5 до 18 лет. В школе действуют секции по настольному теннису, баскетболу, волейболу, борьбе и гимнастике.

Дмитрий Миляев встретился с тренером по борьбе Хуршетходжой Алиакбаровым. Губернатор поблагодарил его за профессионализм и заверил в дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры в Плавске:

— В 2026 году мы планируем построить в Плавске модульный спортивный зал для единоборств. Ребятам, которые сегодня занимаются борьбой в муниципалитете, будет комфортнее тренироваться в современных условиях. В Плавске серьёзная борцовская школа, и мы продолжим ее поддерживать.

Также Дмитрий Миляев рассказал, что стадион «Машиностроитель» отремонтируют в 2026 году вместо 2027 года по программе «Наш район».



Губернатор также посетил обновлённую модульную библиотеку. Ранее она располагалась в старинном здании 1898 года постройки, которое не подлежало реконструкции. Теперь все книги и сотрудники центральной районной библиотеки переведены в новое, комфортабельное пространство.

Новое здание учреждения капитально отремонтировали в 2023 году по нацпроекту «Культура». А в этом году библиотеку модернизировали благодаря нацпроекту «Семья». Теперь она стала 16-й модельной библиотекой в Тульской области.

— В этом году мы привели плавскую библиотеку к современным стандартам, которые предъявляются к модельным библиотекам, — сказал Дмитрий Миляев.

Заместитель директора Плавской городской библиотеки Ольга Филиппова:

— 3 июля мы приняли своих первых читателей. Переезд в новое здание стал титанически трудным, ведь нужно было перевезти порядка 30 тысяч изданий. С переездом нам помогли неравнодушные жители Плавска, которые вместе с нами переносили книги. Сейчас читателей стало в разы больше: здесь появилась современная техника и новые книги, что не могло оставить плавчан равнодушными. Кроме того у нас наконец-то появился интерактивный отдел для детей.

Экскурсовод Плавского краеведческого музея Ирина Неверова:

— Мы тесно сотрудничаем с библиотекой и часто приходим сюда брать литературу для экскурсий и культурных мероприятий. Например, недавно я проводила занятие с детьми, посвященное оккупации Плавска. Все необходимые книги и пособия я взяла здесь. В библиотеке работает замечательный краевед Маргарита Родионова, которая больше 10 лет собирала для плавчан информацию об истории нашего края и известных личностях, которые здесь жили. Также я всегда могу позвонить сотрудникам библиотеки и получить ответы на все вопросы по литературе.

Сейчас в новой библиотеке проводят кинопоказы и творческие мероприятия. Для читателей доступно большое количество аудиокниг.

В библиотеке мы встретили много молодых ребят, которые увлеченно читали классику. Новое пространство стало точкой притяжения не только для взрослых плавчан, но и для школьников и малышей — каждый найдет здесь для себя занятие. Для ребят здесь даже установили приставку с видеоиграми!





На территории возле библиотеки планируют обустроить литературный сквер. Жители Плавска предложили посвятить пространство писателю Александру Васильевичу Сухово-Кобылину, который жил в Кобылинке Плавского района. По проекту в сквере появятся новые пешеходные дорожки из брусчатки, стильные скамейки и фонари. Центральным элементом станет памятник писателю Сухово-Кобылину.



