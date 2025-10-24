Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года

Фото с сайта ru.freepik.com.

Чистая прибыль банка за этот период составила 380,8 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 1,5%.

Возврат на капитал группы ВТБ по итогам девяти месяцев 2025 года составил 18,6%. Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.

— Достигнутые показатели чистой прибыли в размере 100 млрд рублей в третьем квартале и 380,8 млрд рублей за девять месяцев находятся в рамках наших ожиданий и позволяют нам подтвердить прогноз по чистой прибыли за 2025 год в размере около 500 млрд рублей, — сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Топ-менеджер отметил, что в некоторые периоды банк получал большие доходы от управления ценными бумагами, но вне зависимости от движения фондового рынка прогноз по годовой прибыли сохраняется.

— Ситуация на фондовом рынке волатильна, меняется в зависимости от геополитических настроений в течение недели — от реакции на организацию встречи в Будапеште, на «отмену встречи», а потом на «перенос». До конца года наверняка будут еще геополитические события, фондовые рынки на это будут реагировать соответствующим образом. Но мы абсолютно верим в 500 млрд рублей прибыли. На случай разных событий у нас есть план А, план Б, план Б1, план Б2, план Б3. За всё время, пока я являюсь финансовым директором, ни разу не промахнулся в цель по прибыли, — пояснил Пьянов.

Также банк видит реалистичным и пока не меняет прогноз по прибыли за 2026 год — 650 млрд рублей.

Ключевым событием третьего квартала стало успешное размещение дополнительной эмиссии акций на сумму 83,7 млрд рублей, повысившее долю акций в свободном обращении до 49,9%. Сделка вызвала значительный интерес со стороны и институциональных и розничных инвесторов и стала свидетельством доверия рынка к акционерной истории и перспективам развития группы ВТБ. Теперь институциональные инвесторы владеют 26,6% акционерного капитала ВТБ, розничные — 23,3%.

— Ни один акционер-институционал не владеет более 5%, все они владеют менее 5% акций, то есть у нас это все является высоко распределенным, без какой-либо особой концентрации внутри институциональных инвесторов, — сказал Пьянов.