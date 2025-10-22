Жители многоэтажки на Хворостухина заподозрили работу криптофермы в квартире соседей

По словам жильцов, одна из квартир потребляет слишком много электроэнергии.

Жители дома № 27 по улице Хворостухина сообщают, что в одной из квартир на верхнем этаже может работать криптоферма.

— Там никто не проживает, однако ежемесячно свет нажигается от 3000—3500 кВт. Неладное заподозрили после того, как старшая по дому начала ежемесячно списывать показания счетчиков со всех квартир. На балконе данной квартиры сделана вытяжка, что также говорит о том, что наши подозрения небеспочвенны.

Мы обращались в УК, полицию, администрацию, но на всё одни отписки, так как задолженности нет, а проникать в квартиру никто не имеет права. Вот если загорится, тогда и приходите.

Дому на Ползунова повезло. У них хотя бы участковый принял заявление. А мы каждый день живем как на пороховой бочке. У нас всех и так постоянные проблемы с электричеством, постоянные аварии и скачки напряжения.

Как долго домовая сеть выдержит нагрузки, неизвестно. Просим помочь нам инициировать разбирательство! — написала тулячка Анна.

Ранее Myslo писал о том, что жители дома № 15 по улице Ползунова пожаловались на работу майнинг-фермы, которую якобы устроили в помещении бывшей парикмахерской. После публикации в СМИ арендаторы вывезли оттуда всё оборудование. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.