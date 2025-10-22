  1. Моя Слобода
На ул. Судейского в Туле заметили «второрядника»

На ул. Судейского в Туле заметили «второрядника»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Предлагаем вашему вниманию очередное видео от нашего постоянного автора, Дмитрия Л. Запись сделана в районе выезда с ул. Судейского на ул. Октябрьскую в Туле. На кадрах видно, как водитель не стал занимать соответствующее крайнее положение перед поворотом, создав потенциально аварийную ситуацию.

«Замечен «второрядник». Дата и время на видеорегистраторе сбиты: снято 22.10.25, в 10:30», - сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «Дмитрий Миляев разумно распоряжается наследством Алексея Дюмина»
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «Дмитрий Миляев разумно распоряжается наследством Алексея Дюмина»
Жители многоэтажки на Хворостухина заподозрили работу криптофермы в квартире соседей
Жители многоэтажки на Хворостухина заподозрили работу криптофермы в квартире соседей
