Два десятка собак на 30 квадратных метрах: алексинцы устали жить рядом с псарней

Два десятка собак на 30 квадратных метрах: алексинцы устали жить рядом с псарней

Подписчики пожаловались Myslo на постоянный лай в любое время дня и ночи: «Жить рядом с такими соседями невозможно!»

Жители дома № 2-в по улице Санаторной в Алексине пытаются бороться со странными соседями.

— Лай собак и днем, и ночью. В квартире проживает неадекватный молодой человек с мамой. У них 17 собак и 5 кошек! И всё это — в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров. Собаки лают круглосуточно. А какой запах стоит на весь подъезд — просто ужас! И никому нет никакого дела. Куда только мы ни обращались, куда только жалобы ни писали — ничего не помогает.

Жители прислали в редакцию с десяток видеороликов, снятых в разное время суток. Собрали из них один (для понимания):

 

Подписчики! Подскажите, что бы вы сделали в такой ситуации? 

22 октября, в 17:35 0
