Дом с криптофермой: после публикации Myslo арендаторы вывезли оттуда оборудование 

Дом с криптофермой: после публикации Myslo арендаторы вывезли оттуда оборудование 

Об этом в редакцию сообщили жители пятиэтажки.

Ранее мы писали, что жители дома № 15 по улице Ползунова заподозрили, что с июня этого года в их доме вольготно функционирует самая настоящая майнинг-ферма:

— В муниципальное помещение, в котором раньше была парикмахерская, заехали новые арендаторы. Они сразу же вставили окна и заколотили их изнутри фанерой и досками — видимо, чтобы любопытным ничего не было видно. А парой месяцев позже жить в этом подъезде стало невозможно — из помещения шел беспрерывный ужасный гул и шум. 

обору.jpg

Сразу же после нашей публикации из пресловутого помещения было вывезена часть оборудования, рассказали нам жители пятиэтажки:

— В 12.15 приехали машины, загрузились и уехали прочь. И никому нет дела до деятельности этих граждан, получается. Никто не заинтересован в том, чтобы разобраться в ситуации. Кстати, утром у нас была назначена встреча с представителями КИЗО. Они на нее не явились. А парой часов позже, после шумихи в СМИ, подозрительное оборудование из муниципального помещения вывозят в неизвестном направлении — делаем выводы…

сегодня, в 13:48 +4
Прочее
майниг-ферма криптовалюта Тула обращение читателей оборудование
