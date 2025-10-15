  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Жители тульской пятиэтажки считают, что парикмахерскую в их доме переделали в криптоферму  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители тульской пятиэтажки считают, что парикмахерскую в их доме переделали в криптоферму 

Жители тульской пятиэтажки считают, что парикмахерскую в их доме переделали в криптоферму 

Сейчас в этой истории разбирается полиция.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 15 по улице Ползунова. По словам людей, с июня этого года в их доме вольготно функционирует самая настоящая майнинг-ферма:

— В муниципальное помещение, в котором раньше была парикмахерская, заехали новые арендаторы. Они сразу же вставили окна и заколотили их изнутри фанерой и досками — видимо, чтобы любопытным ничего не было видно. А парой месяцев позже жить в этом подъезде стало невозможно — из помещения шел беспрерывный ужасный гул и шум. 

1.jpg

Связаться с арендаторами у людей не получалось, но удалось запечатлеть на видео источник шума — некое оборудование, подозрительно напоминающее устройство для добычи криптовалюты.

— Мы сняли только одну комнату — а там 100 «квадратов». Сколько подобных «аппаратов» можно расположить на такой площади — одному богу известно. А у них, между прочим, проводка с торца дома проведена с нарушениями — так что люди не только с ума от гула сходят, но могут и сгореть заживо, — продолжают жители дома № 15.

5.jpg

Получившиеся видеоролики люди продемонстрировали вызванному на место участковому и представителям КИЗО. Чиновники заявили, что не отслеживали, кому сдавали помещение, и предположили, что там сейчас «либо склад, либо серверная». А вот участковый принял заявление — сразу после этого на связь вышли и таинственные арендаторы бывшей парикмахерской.

— Вечером 14 октября к дому приехали полицейские и новые собственники помещения. Правда, у них не оказалось ключей, и пришлось вызывать спецслужбы, чтобы справиться с замком. На наши вопросы о своей деятельности они отмалчивались — отходили в сторону и закрывали лица. Надеемся, что теперь полиция разберется в этой истории! — завершают обратившиеся к нам люди.

2.jpg
Арендаторы помещения.

По информации Myslo, арендатором помещения является некий «Залоговый центр недвижимости». Учредитель фирмы пару лет назад был замешан в довольно некрасивой истории с попыткой отъема жилья у сирот. 

4.jpg

— В отделе полиции «Привокзальный» УМВД России по городу Туле проводится проверка, по результатам которой будет принято согласованное с надзорным ведомством процессуальное решение, — прокомментировали нам эту ситуацию в пресс-службе областного УМВД. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:20 +6
Другие статьи по темам
Прочее
обращение читателейТулапроцессуальная проверкакриптофермаПолзунова
Публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу
Политика и экономика
Публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу
сегодня, в 12:40, 77 1674 -9
Погода в Туле 15 октября: дожди и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 15 октября: дожди и ветер
сегодня, в 07:00, 60 886 3
«Слегка подбешивает»: Дмитрий Миляев о проблемах с интернетом в Туле
Жизнь Тулы и области
«Слегка подбешивает»: Дмитрий Миляев о проблемах с интернетом в Туле
вчера, в 22:29, 61 3253 -18
В Туле Volkswagen насмерть сбил пенсионерку на Кутузова
Дежурная часть
В Туле Volkswagen насмерть сбил пенсионерку на Кутузова
сегодня, в 10:42, 38 1564 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Есть такая профессия — Родину кормить: в Туле наградили лучших аграриев
Есть такая профессия — Родину кормить: в Туле наградили лучших аграриев
Универмаг тульских брендов: место, где возрождается традиция
Универмаг тульских брендов: место, где возрождается традиция
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.