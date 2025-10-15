Жители тульской пятиэтажки считают, что парикмахерскую в их доме переделали в криптоферму 

В редакцию Myslo обратились жители дома № 15 по улице Ползунова. По словам людей, с июня этого года в их доме вольготно функционирует самая настоящая майнинг-ферма:

— В муниципальное помещение, в котором раньше была парикмахерская, заехали новые арендаторы. Они сразу же вставили окна и заколотили их изнутри фанерой и досками — видимо, чтобы любопытным ничего не было видно. А парой месяцев позже жить в этом подъезде стало невозможно — из помещения шел беспрерывный ужасный гул и шум.

Связаться с арендаторами у людей не получалось, но удалось запечатлеть на видео источник шума — некое оборудование, подозрительно напоминающее устройство для добычи криптовалюты.

— Мы сняли только одну комнату — а там 100 «квадратов». Сколько подобных «аппаратов» можно расположить на такой площади — одному богу известно. А у них, между прочим, проводка с торца дома проведена с нарушениями — так что люди не только с ума от гула сходят, но могут и сгореть заживо, — продолжают жители дома № 15.

Получившиеся видеоролики люди продемонстрировали вызванному на место участковому и представителям КИЗО. Чиновники заявили, что не отслеживали, кому сдавали помещение, и предположили, что там сейчас «либо склад, либо серверная». А вот участковый принял заявление — сразу после этого на связь вышли и таинственные арендаторы бывшей парикмахерской.

— Вечером 14 октября к дому приехали полицейские и новые собственники помещения. Правда, у них не оказалось ключей, и пришлось вызывать спецслужбы, чтобы справиться с замком. На наши вопросы о своей деятельности они отмалчивались — отходили в сторону и закрывали лица. Надеемся, что теперь полиция разберется в этой истории! — завершают обратившиеся к нам люди.



Арендаторы помещения.

По информации Myslo, арендатором помещения является некий «Залоговый центр недвижимости». Учредитель фирмы пару лет назад был замешан в довольно некрасивой истории с попыткой отъема жилья у сирот.

— В отделе полиции «Привокзальный» УМВД России по городу Туле проводится проверка, по результатам которой будет принято согласованное с надзорным ведомством процессуальное решение, — прокомментировали нам эту ситуацию в пресс-службе областного УМВД.