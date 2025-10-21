Вместо «Зельгроса» в Туле все же откроется «Глобус»

Хотя представители «Глобуса» официально отрицают принятие решения по помещению на ул. Октябрьской, набор сотрудников идет.

Здание бывшего гипермаркета «Зельгрос» в Заречье пустует уже полгода. Два месяца назад стало известно, что его выкупил ООО «Гиперглобус».

Решение о перестройке или адаптации здания, а также ввода в эксплуатацию гипермаркета пока так и не принято, рассказали Myslo в пресс-службе «Гиперглобуса».

Однако на сайте бесплатных объявлений размещена интересная вакансия «Разнорабочий-грузчик»:

«На реконструкции помещения будущего Гипермаркета „ГЛОБУС“ (ул. Октябрьская, 215) работает штабелёрщик (снимает, перевозит паллеты). Нужен человек ему в помощь, который будет производить опись паллет, вносить их содержимое в ноутбук и периодически обматывать стрейч-плёнкой (+ возможны какие-то мелкие поручения/просьбы), перемещать материалы по территории. Ничего сложного в работе нет».

При этом указан адрес бывшего «Зельгроса» — ул. Октябрьская, 215. Объявление разместила калужская компания по продаже производственного оборудования и набору персонала.

Представители компании пояснили Myslo, что здание действительно реконструируется под гипермаркет «Глобус», работы ведутся с августа, но неспешными темпами.

