Вместо «Зельгроса» в Туле все же откроется «Глобус»

Вместо «Зельгроса» в Туле все же откроется «Глобус»

Хотя представители «Глобуса» официально отрицают принятие решения по помещению на ул. Октябрьской, набор сотрудников идет.

Здание бывшего гипермаркета «Зельгрос» в Заречье пустует уже полгода. Два месяца назад стало известно, что его выкупил ООО «Гиперглобус».

Решение о перестройке или адаптации здания, а также ввода в эксплуатацию гипермаркета пока так и не принято, рассказали Myslo в пресс-службе «Гиперглобуса».

Однако на сайте бесплатных объявлений размещена интересная вакансия «Разнорабочий-грузчик»:

«На реконструкции помещения будущего Гипермаркета „ГЛОБУС“ (ул. Октябрьская, 215) работает штабелёрщик (снимает, перевозит паллеты). Нужен человек ему в помощь, который будет производить опись паллет, вносить их содержимое в ноутбук и периодически обматывать стрейч-плёнкой (+ возможны какие-то мелкие поручения/просьбы), перемещать материалы по территории. Ничего сложного в работе нет».

При этом указан адрес бывшего «Зельгроса» — ул. Октябрьская, 215. Объявление разместила калужская компания по продаже производственного оборудования и набору персонала.

Представители компании пояснили Myslo, что здание действительно реконструируется под гипермаркет «Глобус», работы ведутся с августа, но неспешными темпами.

 

Ранее Myslo сообщал, что в Туле, как и в других регионах России, в скором будущем может появиться сеть супермаркетов 7-Eleven.

сегодня, в 13:09 +3
Событие
ГлобусЗельгрос
Место
Тула
Строительство поликлиники на Зеленстрое и нового корпуса Ваныкинской больницы: о чем говорил губернатор в Совфеде
Строительство поликлиники на Зеленстрое и нового корпуса Ваныкинской больницы: о чем говорил губернатор в Совфеде
Волки на фото в Тульской области оказались фейком
Волки на фото в Тульской области оказались фейком
