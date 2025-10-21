Волки на фото в Тульской области оказались фейком

Фото из телеграм-канала «Тула.Жесть».

Фото двух волков, снятых ночью на дороге в Плавском районе, вызвало волну беспокойства среди местных жителей. Директор департамента охотничьего хозяйства Тульской области Андрей Момент заявил, что опубликованная фотография, вероятнее всего, сгенерирована нейросетью.

Эксперт подчеркнул, что современные технологии позволяют создавать реалистичные изображения, которые быстро распространяются в социальных сетях, вызывая ненужную тревогу.

— С биологической точки зрения поведение волков на фото выглядит сомнительно. Волк — крайне осторожный хищник, который в естественной среде воспринимает человека и его автомобиль как угрозу и старается избегать сближения. Приближаться к машине противоречит его инстинктам, — сказал Момент.

Напомним, ранее он отмечал, что волки в Тульской области чаще всего обитают в Арсеньевском, Дубенском и Белевском районах. Поскольку они ведут преимущественно ночной образ жизни, встречи с человеком случаются крайне редко.