В Тульской области появится новая сеть супермаркетов 7-Eleven

Фото www.freepik.com.

Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven может начать работу в России уже в 2026 году, пишет Life.ru.

По данным издания, компания из Техаса зарегистрировала в России восемь товарных знаков, включая фирменный логотип, дизайн бумажных пакетов и характерные полоски, которые используются в оформлении магазинов сети.

Если проект будет реализован, 7-Eleven станет одной из первых американских розничных сетей, решивших вернуться на российский рынок после ухода западных брендов в 2022 году. Эксперты отмечают, что формат «магазинов у дома» остаётся одним из самых востребованных в России, особенно в крупных городах и спальных районах.

Ранее Myslo сообщал, в прошлом году «Ароса-Логистика» выкупила у австрийцев компанию «Зельгрос Россия», владеющую гипермаркетами Selgros Cash & Carry. Впоследствии активы компании были выставлены на продажу.

В марте 2025 года гипермаркета «Зельгрос» (Selgros) на ул. Октябрьской появился новый владелец. Как стало известно Myslo, здание выкупила компания, владеющая «Глобусом».