Строительство поликлиники на Зеленстрое и нового корпуса Ваныкинской больницы: о чем говорил губернатор в Совфеде

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

21 октября губернатор Дмитрий Миляев принял участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике под председательством сенатора Елены Перминовой. Напомним, с 20 по 22 октября в Совфеде проходят Дни Тульской области.

На заседании обсудили актуальные вопросы реализации социальной политики в регионе. Дмитрий Миляев отметил, что все программы в Тульской области выстроены с акцентом на укреплении семьи, заботе о людях и повышении качества их жизни.

— Наша главная цель — чтобы Тульская область стала территорией семейного счастья, где каждый человек чувствует уверенность в завтрашнем дне, заботу государства и уважение к своему труду, — сказал губернатор.

По словам Дмитрия Миляева, поддержка семьи — это стержень региональной социальной политики. Сегодня в регионе действует более 50 региональных мер поддержки семей с детьми, их получило более 67 тысяч семей. Особое внимание уделяется молодым и многодетным семьям, число многодетных семей в Тульской области продолжает расти.

Губернатор отметил, что ключевая составляющая благополучия семьи — это здоровье. В регионе активно развивается медицинская инфраструктура в рамках национальных проектов, прежде всего «Продолжительная и активная жизнь».

Однако есть вопросы, для устранения которых требуется системное решение. Для повышения качества помощи необходимо включить около 2000 единиц современного медицинского оборудования для областных больниц в государственную программу «Развитие здравоохранения».

Перед руководством региона стоят две приоритетные инфраструктурные задачи:

Первая — запуск нового хирургического корпуса Городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина. Современные стандарты требуют консолидации всех экстренных служб под одной крышей. Новый хирургический корпус станет ядром единого медицинского кластера и объединит операционные, реанимацию, диагностические службы. Реализация проекта позволит увеличить объём экстренной помощи, внедрить малоинвазивные технологии, сократить время ожидания и смертность.

Вторая — поликлиника для взрослых в микрорайоне Зеленстрой. Сегодня её ждет около 50 тысяч жителей. Мощность новой поликлиники — 500 посещений в смену, площадь — 7,5 тысячи квадратных метров. Это позволит добиться того, чтобы медицина действительно была в шаговой доступности.

По итогам заседания было принято решение рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму «Развитие здравоохранения Российской Федерации» проект по строительству нового хирургического комплекса и поликлинического отделения для взрослых Городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина.

Реализации государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта в регионе уделяется большое внимание. Во всех муниципалитетах ведется работа по модернизации спортивной инфраструктуры. Сегодня в Тульской области расположено более 2500 спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом.

В 2025 году уже введены в эксплуатацию ФОК в Арсеньево и Алексине, идет строительство двух плавательных бассейнов: в Туле и п. Грицовском. Построены площадки для сдачи норм ГТО, также впервые в Тульской области создано шесть инклюзивных площадок открытого типа. Также в 2025 году запланировано начало строительства ледовой арены для следж-хоккея в Туле. В 2026 году будут построены фиджитал-центр в Туле, а также ФОК в Теплом и ФОК Плавске.

До 2030 года в Тульской области планируется построить не менее пяти ФОКов, что позволит обеспечить современными спортивными объектами каждый муниципалитет.

Глава региона рассказал о поддержке участников специальной военной операции (СВО), ветеранов и членов их семей. В регионе действует 74 меры поддержки, из них 42 — финансовые. Дмитрий Миляев предложил сенаторам рассмотреть возможность дополнительных мер адресной поддержки, например предоставление сертификатов ветеранам-инвалидам I и II групп, получившим военную травму в ходе СВО. Это позволит адресно поддержать тех, кто наиболее нуждается в помощи государства.

— Тульская область открыта к диалогу, готова делиться опытом и развивать совместные проекты, направленные на повышение качества жизни людей, укрепление семьи и сохранение традиционных ценностей, — сказал губернатор.

Сенатор Жанна Чефранова поблагодарила Дмитрия Миляева за помощь Белгородской области, в частности — оздоровление детей из приграничных регионов в лагерях отдыха Тульской области. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова отметила качественную работу нового Тульского онкоцентра и поддержала инфраструктурные предложения губернатора.

Ранее в этот день Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с Еленой Перминовой. На встрече обсудили планы по развитию мер социальной поддержки в Тульской области, а также укрепление сотрудничества между регионом и Советом Федерации. Елена Перминова высоко оценила опыт Тульской области в развитии социальной политики и отметила, что некоторые практики можно тиражировать на все регионы.