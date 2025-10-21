  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Строительство поликлиники на Зеленстрое и нового корпуса Ваныкинской больницы: о чем говорил губернатор в Совфеде - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Строительство поликлиники на Зеленстрое и нового корпуса Ваныкинской больницы: о чем говорил губернатор в Совфеде
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Строительство поликлиники на Зеленстрое и нового корпуса Ваныкинской больницы: о чем говорил губернатор в Совфеде

Напомним, с 20 по 22 октября в Совете Федерации проходят Дни Тульской области.

21 октября губернатор Дмитрий Миляев принял участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике под председательством сенатора Елены Перминовой. Напомним, с 20 по 22 октября в Совфеде проходят Дни Тульской области. 

На заседании обсудили актуальные вопросы реализации социальной политики в регионе. Дмитрий Миляев отметил, что все программы в Тульской области выстроены с акцентом на укреплении семьи, заботе о людях и повышении качества их жизни.

41fa9g7wo6i75sqdbwahdr1ry50ck4cj.jpg

— Наша главная цель — чтобы Тульская область стала территорией семейного счастья, где каждый человек чувствует уверенность в завтрашнем дне, заботу государства и уважение к своему труду, — сказал губернатор.

По словам Дмитрия Миляева, поддержка семьи — это стержень региональной социальной политики. Сегодня в регионе действует более 50 региональных мер поддержки семей с детьми, их получило более 67 тысяч семей. Особое внимание уделяется молодым и многодетным семьям, число многодетных семей в Тульской области продолжает расти. 

Губернатор отметил, что ключевая составляющая благополучия семьи — это здоровье. В регионе активно развивается медицинская инфраструктура в рамках национальных проектов, прежде всего «Продолжительная и активная жизнь».

Однако есть вопросы, для устранения которых требуется системное решение. Для повышения качества помощи необходимо включить около 2000 единиц современного медицинского оборудования для областных больниц в государственную программу «Развитие здравоохранения».

3w2dexrdgquxa2mx1sgpuswjs39a0r9m.jpg

Перед руководством региона стоят две приоритетные инфраструктурные задачи:

Первая — запуск нового хирургического корпуса Городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина. Современные стандарты требуют консолидации всех экстренных служб под одной крышей. Новый хирургический корпус станет ядром единого медицинского кластера и объединит операционные, реанимацию, диагностические службы. Реализация проекта позволит увеличить объём экстренной помощи, внедрить малоинвазивные технологии, сократить время ожидания и смертность.

Вторая — поликлиника для взрослых в микрорайоне Зеленстрой. Сегодня её ждет около 50 тысяч жителей. Мощность новой поликлиники — 500 посещений в смену, площадь — 7,5 тысячи квадратных метров. Это позволит добиться того, чтобы медицина действительно была в шаговой доступности.

По итогам заседания было принято решение рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму «Развитие здравоохранения Российской Федерации» проект по строительству нового хирургического комплекса и поликлинического отделения для взрослых Городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина.

3jl30w1wiwbkj3uimfxdg2t9zz69ha76.jpg

Реализации государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта в регионе уделяется большое внимание. Во всех муниципалитетах ведется работа по модернизации спортивной инфраструктуры. Сегодня в Тульской области расположено более 2500 спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом. 

В 2025 году уже введены в эксплуатацию ФОК в Арсеньево и Алексине, идет строительство двух плавательных бассейнов: в Туле и п. Грицовском. Построены площадки для сдачи норм ГТО, также впервые в Тульской области создано шесть инклюзивных площадок открытого типа. Также в 2025 году запланировано начало строительства ледовой арены для следж-хоккея в Туле. В 2026 году будут построены фиджитал-центр в Туле, а также ФОК в Теплом и ФОК Плавске. 

До 2030 года в Тульской области планируется построить не менее пяти ФОКов, что позволит обеспечить современными спортивными объектами каждый муниципалитет.

cuwmhio1gcf0hml711p5jvgovlpvceb5.jpg

Глава региона рассказал о поддержке участников специальной военной операции (СВО), ветеранов и членов их семей. В регионе действует 74 меры поддержки, из них 42 — финансовые. Дмитрий Миляев предложил сенаторам рассмотреть возможность дополнительных мер адресной поддержки, например предоставление сертификатов ветеранам-инвалидам I и II групп, получившим военную травму в ходе СВО. Это позволит адресно поддержать тех, кто наиболее нуждается в помощи государства.

— Тульская область открыта к диалогу, готова делиться опытом и развивать совместные проекты, направленные на повышение качества жизни людей, укрепление семьи и сохранение традиционных ценностей, — сказал губернатор.

Сенатор Жанна Чефранова поблагодарила Дмитрия Миляева за помощь Белгородской области, в частности — оздоровление детей из приграничных регионов в лагерях отдыха Тульской области. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова отметила качественную работу нового Тульского онкоцентра и поддержала инфраструктурные предложения губернатора.

Ранее в этот день Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с Еленой Перминовой. На встрече обсудили планы по развитию мер социальной поддержки в Тульской области, а также укрепление сотрудничества между регионом и Советом Федерации. Елена Перминова высоко оценила опыт Тульской области в развитии социальной политики и отметила, что некоторые практики можно тиражировать на все регионы.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:19 0
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Прочее
Дни Тульской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
сегодня, в 07:00, 62 1089 4
Читатели Myslo ищут спонсоров для спасения музея ретроавтомобилей в Черноусово
Жизнь Тулы и области
Читатели Myslo ищут спонсоров для спасения музея ретроавтомобилей в Черноусово
сегодня, в 11:15, 41 1278 2
Криптоферма в хрущевке? Туляки нажгли в пятиэтажке на Ползунова света на 2,7 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Криптоферма в хрущевке? Туляки нажгли в пятиэтажке на Ползунова света на 2,7 млн рублей
сегодня, в 12:02, 33 2376 6
На ул. Кутузова водители «не замечают» сразу два дорожных знака
Дежурная часть
На ул. Кутузова водители «не замечают» сразу два дорожных знака
сегодня, в 17:25, 29 467 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Неудачно вылетел на встречку: четыре человека пострадали в ДТП с легковушками под Тулой
Неудачно вылетел на встречку: четыре человека пострадали в ДТП с легковушками под Тулой
Вместо «Зельгроса» в Туле все же откроется «Глобус»
Вместо «Зельгроса» в Туле все же откроется «Глобус»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.