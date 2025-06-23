Вертолетная площадка и конференц-залы: как будет выглядеть новый корпус Ваныкинской больницы

Фото Дмитрия Дзюбина.

Согласно документации тендера, на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий нового хирургического корпуса Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина в медучреждении планируется 625 коек круглосуточного стационара.

На первом этапе строительства — 385 мест, на втором — 240. В их числе 40 коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии. «Зеленая зона» будет рассчитана на 100 посещений за смену с круглосуточным режимом работы. Предусмотрено также 26 коек дневного стационара, работающего в две смены.

Проект предполагает размещение в отдельных зданиях обслуживающих и вспомогательных подразделений: больничного гаража на 10 теплых боксов, автомойки, материального склада, архива, здания для утилизации медотходов класса Б, станции санобработки транспорта.

Помимо прочего, в новом корпусе будет вертолетная площадка и три конференц-зала: два малых по 60 мест и большой на 200. А также три кабинета телемедицины по пять мест каждый и кабинет видеоселекторных совещаний на 20 мест.

В здании планируют аптеку и наличие пневмопочты.

Пищеблок на 800 коек и патологоанатомическое отделение на 3000 вскрытий в год «уточняются проектом».

Новый корпус построят в районе Восточного обвода.