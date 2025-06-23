  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Вертолетная площадка и конференц-залы: как будет выглядеть новый корпус Ваныкинской больницы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Вертолетная площадка и конференц-залы: как будет выглядеть новый корпус Ваныкинской больницы
Фото Дмитрия Дзюбина.

Вертолетная площадка и конференц-залы: как будет выглядеть новый корпус Ваныкинской больницы

В учреждении оборудуют пневмопочту.

Согласно документации тендера, на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий нового хирургического корпуса Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина в медучреждении планируется 625 коек круглосуточного стационара.

На первом этапе строительства — 385 мест, на втором — 240. В их числе 40 коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии. «Зеленая зона» будет рассчитана на 100 посещений за смену с круглосуточным режимом работы. Предусмотрено также 26 коек дневного стационара, работающего в две смены.

Проект предполагает размещение в отдельных зданиях обслуживающих и вспомогательных подразделений: больничного гаража на 10 теплых боксов, автомойки, материального склада, архива, здания для утилизации медотходов класса Б, станции санобработки транспорта.

Помимо прочего, в новом корпусе будет вертолетная площадка и три конференц-зала: два малых по 60 мест и большой на 200. А также три кабинета телемедицины по пять мест каждый и кабинет видеоселекторных совещаний на 20 мест.

В здании планируют аптеку и наличие пневмопочты.

Пищеблок на 800 коек и патологоанатомическое отделение на 3000 вскрытий в год «уточняются проектом».

Новый корпус построят в районе Восточного обвода

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 14:40 +3
Другие статьи по темам
Событие
Тулабольница

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Центральном парке пройдет День йоги
В Центральном парке пройдет День йоги
С начала июня в Туле выпало 116% от месячной нормы осадков
С начала июня в Туле выпало 116% от месячной нормы осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.