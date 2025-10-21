Криптоферма в хрущевке? Туляки нажгли в пятиэтажке на Ползунова света на 2,7 млн рублей

Оказалось, что ООО «Залоговый центр недвижимости» использовало по договору аренды муниципальное нежилое помещение № 69 в доме № 15 на ул. Ползунова в Туле с июля 2024 года, не заключив договор на электроснабжение.

Согласно акту о неучтенном потреблении электроэнергии (без договора), арендаторы нажгли электроэнергии на сумму свыше 2,7 миллиона рублей.

Материалы проверки прокуратуры направлены в отдел полиции для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Напомним, несколько дней назад в редакцию Myslo обратились жители дома, которые и рассказали о майнинг-ферме. По нашей информации, учредитель «Залогового центра недвижимости» пару лет назад был замешан в довольно некрасивой истории с попыткой отъема жилья у сирот.