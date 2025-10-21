  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В сентябре туляки подали более 900 заявлений на регистрацию ипотеки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В сентябре туляки подали более 900 заявлений на регистрацию ипотеки
Фото Алексея Пирязева.

В сентябре туляки подали более 900 заявлений на регистрацию ипотеки

Большинство заявок поступало электронно.

В Управление Росреестра по Тульской области в сентябре поступило 928 пакетов документов на регистрацию ипотеки, из них 725 заявлений поступило в электронном виде. Это 78% от общего количества поданных документов на регистрацию. 

— Большинство заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, оформляется в течение одного рабочего дня, — сообщила исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

Подать заявление на регистрацию ипотеки можно через личный кабинет официального сайта Росреестра. Электронные сервисы доступны круглосуточно.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:22 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Управление Росреестра по Тульской областиипотеказаявки
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
сегодня, в 07:00, 62 1091 4
Читатели Myslo ищут спонсоров для спасения музея ретроавтомобилей в Черноусово
Жизнь Тулы и области
Читатели Myslo ищут спонсоров для спасения музея ретроавтомобилей в Черноусово
сегодня, в 11:15, 41 1278 2
Криптоферма в хрущевке? Туляки нажгли в пятиэтажке на Ползунова света на 2,7 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Криптоферма в хрущевке? Туляки нажгли в пятиэтажке на Ползунова света на 2,7 млн рублей
сегодня, в 12:02, 33 2381 6
На ул. Кутузова водители «не замечают» сразу два дорожных знака
Дежурная часть
На ул. Кутузова водители «не замечают» сразу два дорожных знака
сегодня, в 17:25, 29 473 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Волки на фото в Тульской области оказались фейком
Волки на фото в Тульской области оказались фейком
Криптоферма в хрущевке? Туляки нажгли в пятиэтажке на Ползунова света на 2,7 млн рублей
Криптоферма в хрущевке? Туляки нажгли в пятиэтажке на Ползунова света на 2,7 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.