В сентябре туляки подали более 900 заявлений на регистрацию ипотеки

Фото Алексея Пирязева.

В Управление Росреестра по Тульской области в сентябре поступило 928 пакетов документов на регистрацию ипотеки, из них 725 заявлений поступило в электронном виде. Это 78% от общего количества поданных документов на регистрацию.

— Большинство заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, оформляется в течение одного рабочего дня, — сообщила исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

Подать заявление на регистрацию ипотеки можно через личный кабинет официального сайта Росреестра. Электронные сервисы доступны круглосуточно.