В Тульской области запустят проверку системы оповещения населения по телевидению
Изображение от drobotdean на Freepik.

Телепрограммы временно заменят роликом «Техническая проверка».

Российская телевизионная и радиовещательная сеть проведет планово-профилактические работы на своих объектах в Туле, Ефремове и Новомосковске. В связи с этим будут отключать вещания телерадиопрограмм по следующему графику:

Кроме того, 20 октября с 1.05 до 1.10 планируется провести внеочередную проверку системы оповещения населения.

Продолжительность выпуска сигнала — 1 минута с выходом в эфир путем замещения проверочным роликом «Техническая проверка» всех общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в пакете цифрового эфирного вещания пакета РТРС-1.

сегодня, в 12:48 +2
Место
Тула
Прочее
телевидениепроверка сигнала оповещения
