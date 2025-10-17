В Тульской области запустят проверку системы оповещения населения по телевидению

Изображение от drobotdean на Freepik.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть проведет планово-профилактические работы на своих объектах в Туле, Ефремове и Новомосковске. В связи с этим будут отключать вещания телерадиопрограмм по следующему графику:

Кроме того, 20 октября с 1.05 до 1.10 планируется провести внеочередную проверку системы оповещения населения.

Продолжительность выпуска сигнала — 1 минута с выходом в эфир путем замещения проверочным роликом «Техническая проверка» всех общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в пакете цифрового эфирного вещания пакета РТРС-1.