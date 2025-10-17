В Тульской области за 9 месяцев под колесами автомобилей погибло больше 20 человек

Фото Алексея Пирязева.

С начала года в Тульской области зарегистрировали 240 случаев наездов на пешеходов, в результате которых 22 человека погибли, а 223 получили ранения.

Среди пострадавших — 37 несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб, 36 получили травмы различной степени тяжести. Причиной большинства аварий стало несоблюдение пешеходами правил дорожного движения, а также невнимательность водителей.

Для снижения травматизма и смертности на дорогах Госавтоинспекция Тульской области до конца октября проведет профилактическую акцию «Засветись!», направленную на привлечение внимания к вопросам безопасности пешеходов и важности использования светоотражателей.