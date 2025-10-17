Тульского пенсионера обвинили в финансировании террористов: мужчина поверил мошенникам и лишился 2 млн рублей

В Туле 77-летний местный житель стал жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В дежурную часть обратился пенсионер, который заявил, что с ним связался неизвестный мужчина. Представился правоохранителем и обвинил в финансировании террористической деятельности.

Запуганный потерпевший, чтобы избежать проблем, передал курьеру мошенника 2 миллиона рублей. Только после этого он осознал, что стал жертвой преступления, и написал заявление.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».