Тульского пенсионера обвинили в финансировании террористов: мужчина поверил мошенникам и лишился 2 млн рублей

Возбуждено дело, злоумышленников ищут.

В Туле 77-летний местный житель стал жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В дежурную часть обратился пенсионер, который заявил, что с ним связался неизвестный мужчина. Представился правоохранителем и обвинил в финансировании террористической деятельности.

Запуганный потерпевший, чтобы избежать проблем, передал курьеру мошенника 2 миллиона рублей. Только после этого он осознал, что стал жертвой преступления, и написал заявление.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». 

сегодня, в 12:35 +4
