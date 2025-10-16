  1. Моя Слобода
В Туле пожарный извещатель спас семью с 7 детьми
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле пожарный извещатель спас семью с 7 детьми

О том, как прибор помог предотвратить трагедию, рассказали сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области при поддержке регионального правительства проводится бесплатная установка пожарных извещателей по месту жительства многодетных семей и семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники МЧС и соцзащиты вручили приборы жительнице Тулы и её тройняшкам-первоклассникам. В рамках социальной программы к 2026 году планируется установить порядка 9000 таких приборов.

4 (7).jpg

– Пожарные извещатели мы рекомендуем установить в каждой комнате. В случае задымления он подаст громкий звуковой сигнал и значительно увеличит шансы на спасение. Извещатели стоят недорого, а установить их можно самостоятельно, – рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской области Николай Агурьянов.

О ситуации, когда громкий звук пожарного извещателя стал спасителем от беды рассказала жительница Тулы и мама семерых детей Любовь Евтушенко:

– Пару недель назад мой старший сын Артём поставил котлеты на плиту, закрыл их крышкой, прикрыл дверь на кухню и засиделся в телефоне. Через некоторое время мы услышали очень громкий звук и сначала не поняли, где пищит. Я побежала посмотреть на кухню, открыла дверь, а там всё в дыму. Я быстро открыла окно, а дети убежали в другую комнату, чтобы не надышались дымом. Громкий сигнал датчика уберёг нас от трагических последствий.

сегодня, в 21:21 +1
