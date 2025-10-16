  1. Моя Слобода
Семейная набережная и обновление Пролетарской и ТИАМа: Клуб креативных идей представил проекты губернатору
Фото Дмитрия Дзюбина.

Рассказываем подробно, что предложили молодые креаторы.

Молодежный «Клуб креативных идей» — это сообщество молодых и амбициозных творческих людей, объединившихся для преобразования региона. В сообщество входят молодые сотрудники органов публичной власти, госучреждений, представители предприятий, архитекторы, члены проекта «Герой 71» и студенты вузов Тульской области.

16 октября в Корпоративном университете правительства Тульской области прошло первое заседание Клуба. В нем в качестве почетного гостя принял участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

_DZY2608.jpg

— «Клуб креативных идей» — неформальная организация молодых ребят, у которых есть определенные идеи и, самое важное — желание изменять регион к лучшему. Наша с вами совместная задача — находить интересные, креативные решения в обустройстве городской среды, причем не только в крупных городах региона, но и в небольших муниципалитетах. Будет отлично, если мы вместе постараемся поискать и внедрить в жизнь актуальные идеи, которые будут привлекать и местных жителей, и туристов.

Важно также вместе подумать, что нужно сделать, чтобы молодым людям хотелось оставаться жить и учиться в регионе, возвращаться в родной регион. Для этого нужно повысить привлекательность городской среды и узнаваемость тульских вузов, работать над возвращением образа семьи и семейных ценностей в сознание молодежи, используя современные, доступные форматы, - сказал губернатор.

Тульский историко-архитектурный музей

Ребята представили главе региона проект по развитию Тульского историко-архитектурного музея и территории рядом с ним. Они обратили внимание на то, что один из самых ярких музеев Тулы не представлен на основных площадках интернет-афиш. По этой причине многие туристы, пользующиеся популярными сервисами при составлении своих маршрутов, просто не знают про него.

Также было предложено внести изменения в навигацию музея и сделать более заметным вход в основное здание ТИАМа в Доме Крафта. 

_ZYB8703.jpg

Кроме этого участники клуба отметили на необходимость изменения концепции пространства внутреннего двора. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/7f/47/a7ea-8d3c-4219-8bd6-311572b58237/343a8e61-677f-4bcb-a682-f1395bb7322e.jpg

Дмитрий Миляев поручил профильным министерствам и ведомствам проработать вопрос корректировки навигации и информации в интернет-пространстве для всех музеев региона. Он также отметил, что правительство окажет Клубу поддержку в реализации первого творческого проекта по обустройству внутреннего двора ТИАМа к Новому году.

семейна Набережная 

Вторым проектом стало комплексное благоустройство набережной реки Упы. Ребята сформировали концепцию единой зоны: от Казанской к Пролетарской к будущей набережной напротив ТРЦ «Макси». Первую предложили переименовать в Молодежную, а вторую назвать Семейной — единственной в России. 

_DZY2767.jpg

На Семейной набережной, по мнению участников Клуба, должна появиться экотропа, оформление пространство граффити, площадка для парковки детских колясок и Семейный центр. Центр будет выполнять роль места для мастер-классов, различных мероприятий и просто общения. 

Также предложено разместить на набережной игровую зону и площадку для выгула собак. 

пролетарская (молодежная) набережная

Кроме этого были обозначены проблемные точки и предложены варианты решения на Пролетарской набережной.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/7f/47/a7ea-8d3c-4219-8bd6-311572b58237/477c4694-db7f-41f9-908f-8327adcffd21.jpg

По мнению участников Клуба, на ней не хватает озеленения, а свободные пространства на ней можно трансформировать в площадку для бачаты и дополнить различными архитектурными формами, например, арт-объектом «Балалох». Он поможет лучше узнать о тульских диалектизмах. 

0b3a2a94-a8cd-45a3-a4e9-a71eedd854dc.png

c919117e-51c7-4ffa-82df-2e4095df4c77.png

95d3d495-65ac-4ca8-b610-0a375ed60daf.png

Говоря о функционале, было предложено больше проводить различных мероприятий на ней: фестивали рыбной ловли, стрит-арта, уличной еды или настольных игр.

 

Губернатор поручил профильным ведомствам объединить все предложенные концепции благоустройства набережной и проработать их с архитектурным сообществом. Заместителю главы региона Ярославу Ракову, министерству молодежной политики и руководству Корпоративного университета поручено выстроить системное взаимодействие с «Клубом креативных идей», помогать членам Клуба в реализации их инициатив, совместно наполнять культурные, событийные и профильные мероприятия, которые уже проводятся в регионе, новыми активностями, смыслами и форматами, интересными для молодежи и туристов.

В холле Корпуниверситета была представлена выставка работ Владислава Панова— ветерана СВО, участника очной образовательной программы «Герой 71» и члена молодежного «Клуба креативных идей». Губернатор пообщался с автором картин и поручил Ярославу Ракову организовать выставку работ Владислава Панова в Москве в рамках Дней Тульской области в Совете Федерации.

Напомним, Дмитрий Миляев впервые пообщался с молодыми активистами на площадке Национального центра «Россия» 17 сентября на форуме «Платформа будущего. Регионы 2030». Именно там ребята выразили готовность сформировать креативное сообщество.

сегодня, в 21:40 0
На каких улицах Тулы не будет света 17 октября
На каких улицах Тулы не будет света 17 октября
В Туле пожарный извещатель спас семью с 7 детьми
В Туле пожарный извещатель спас семью с 7 детьми
