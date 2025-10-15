В тульском правительстве обсудили концепцию благоустройства набережной Упы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Свои предложения высказали архитекторы, застройщики, молодежный актив правительства региона и др.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина провела совещание по вопросам разработки возможных этапов концепции благоустройства набережной Упы.

На встрече обсудили предложения архитекторов, застройщиков, молодежного актива правительства региона, представителей администрации города и органов власти по развитию береговой линии и обустройству функциональных зон.

— Территория набережной — сложное пространство, благоустройство требует объединение представителей различных ведомств и компаний для создания единой концепции, определения механизмов финансирования и сроков реализации проекта, — сказала Наталья Аникина.