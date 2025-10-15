В Тульской области повысят тариф за капремонт

Фото Алексея Пирязева.

Это произойдет впервые с 2023 года.

В тульском правительстве проходит брифинг с участием министра ЖКХ и благоустройства Олега Дючкова. Он рассказывает о том, как изменится плата за капремонт в регионе.

По его словам, стоимость ремонтных работ возросла в 1,5-2 раза. В связи с этим в Тульской области планируется увеличить тариф в среднем на три рубля — около 15 рублей на квадратный метр (по России средняя стоимость — 14,6 рублей).

Министр отметил, что многие субъекты также приняли решение о повышении тарифов на капремонт.

— Принять это решение надо до 1 ноября, и мы сейчас эту работу ведем. Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года, — заявил Олег Дючков.