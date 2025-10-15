  1. Моя Слобода
В Тульской области повысят тариф за капремонт
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области повысят тариф за капремонт

Это произойдет впервые с 2023 года.

В тульском правительстве проходит брифинг с участием министра ЖКХ и благоустройства Олега Дючкова. Он рассказывает о том, как изменится плата за капремонт в регионе. 

По его словам, стоимость ремонтных работ возросла в 1,5-2 раза. В связи с этим в Тульской области планируется увеличить тариф в среднем на три рубля — около 15 рублей на квадратный метр (по России средняя стоимость — 14,6 рублей).

Министр отметил, что многие субъекты также приняли решение о повышении тарифов на капремонт.

— Принять это решение надо до 1 ноября, и мы сейчас эту работу ведем. Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года, — заявил Олег Дючков.

15 октября, в 14:37 −6
Люди
Олег Дючков
Место
Тула
Прочее
тарифы на капремонт
В тульском правительстве обсудили концепцию благоустройства набережной Упы
В тульском правительстве обсудили концепцию благоустройства набережной Упы
Туляки смогут оформить налоговый вычет на «Госуслугах»
Туляки смогут оформить налоговый вычет на «Госуслугах»
