Туляков предупредили, что старые лифты в многоэтажках остановят после 2030 года

Они все должны быть заменены.

В Тульской области за восемь лет по котловому счету заменено 956 лифтов, отслуживших срок эксплуатации, в 293 МКД. Об этом в ходе брифинга в правительстве региона рассказал министр ЖКХ и благоустройства Олег Дючков.

В этом году сократили срок ввода в эксплуатацию лифтов в 1,5-2 раза. Срок замены их составил 37-69 дней, хотя по договору — 80.

По словам министра, с 2026 года в Тульской области будут менять более 200 лифтов ежегодно.

Олег Дючков напомнил, что на данный момент в домах, которые находятся на котловых счетах, график замены лифтов определяет Фонд капремонта. В домах же, собирающих средства на спецсчетах, за сроком эксплуатации должны следить собственники квартир. В случае нехватки средств жильцы могут принять решение об увеличении взносов или перейти на котловые счета.

Все отработавшие срок эксплуатации лифты должны быть заменены до 2030 года. После этой даты Ростехнадзор будет принимать решение об их остановке.