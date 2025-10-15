  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляков предупредили, что старые лифты в многоэтажках остановят после 2030 года - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков предупредили, что старые лифты в многоэтажках остановят после 2030 года
Фото из архива Myslo.

Туляков предупредили, что старые лифты в многоэтажках остановят после 2030 года

Они все должны быть заменены.

В Тульской области за восемь лет по котловому счету заменено 956 лифтов, отслуживших срок эксплуатации, в 293 МКД. Об этом в ходе брифинга в правительстве региона рассказал министр ЖКХ и благоустройства Олег Дючков. 

В этом году сократили срок ввода в эксплуатацию лифтов в 1,5-2 раза. Срок замены их составил 37-69 дней, хотя по договору — 80.

По словам министра, с 2026 года в Тульской области будут менять более 200 лифтов ежегодно. 

Олег Дючков напомнил, что на данный момент в домах, которые находятся на котловых счетах, график замены лифтов определяет Фонд капремонта. В домах же, собирающих средства на спецсчетах, за сроком эксплуатации должны следить собственники квартир. В случае нехватки средств жильцы могут принять решение об увеличении взносов или перейти на котловые счета.

Все отработавшие срок эксплуатации лифты должны быть заменены до 2030 года. После этой даты Ростехнадзор будет принимать решение об их остановке.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
15 октября, в 14:56 +1
Другие статьи по темам
Люди
Олег Дючков
Место
Тула
Прочее
замена лифтов
Погода в Туле 17 октября: небольшой дождь и до 11 градусов тепла
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 октября: небольшой дождь и до 11 градусов тепла
сегодня, в 07:00, 109 1498 4
Туляк купил в Москве квартиру за 34,6 млн рублей и остался недоволен её отделкой
Жизнь Тулы и области
Туляк купил в Москве квартиру за 34,6 млн рублей и остался недоволен её отделкой
сегодня, в 08:00, 28 2142 3
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
Жизнь Тулы и области
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
вчера, в 16:56, 63 2492 -5
В Тульской области горит «Воловский бройлер»
Дежурная часть
В Тульской области горит «Воловский бройлер»
сегодня, в 09:53, 26 3000 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
В тульском правительстве обсудили концепцию благоустройства набережной Упы
В тульском правительстве обсудили концепцию благоустройства набережной Упы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.