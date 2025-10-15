Туляки смогут оформить налоговый вычет на «Госуслугах»

Фото Алексея Пирязева.

Жизненная ситуация для оформления наиболее востребованных налоговых вычетов запущена на портале «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Эта функция поможет оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала. По словам Григоренко, сервис позволяет гражданину последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов.

Налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и снизить налог на доходы физических лиц. Также с его помощью можно вернуть часть уже уплаченного налога.

Сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала «Госуслуги». Каталог включает 38 федеральных жизненных ситуаций.