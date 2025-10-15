  1. Моя Слобода
Туляки смогут оформить налоговый вычет на «Госуслугах»
Фото Алексея Пирязева.

Такая функция запущена на портале.

Жизненная ситуация для оформления наиболее востребованных налоговых вычетов запущена на портале «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Эта функция поможет оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала. По словам Григоренко, сервис позволяет гражданину последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов. 

Налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и снизить налог на доходы физических лиц. Также с его помощью можно вернуть часть уже уплаченного налога.

Сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала «Госуслуги». Каталог включает 38 федеральных жизненных ситуаций.

Фотограф:
15 октября, в 14:29 +3
Место
Тула
Прочее
госуслугиналоговый вычет
В Тульской области повысят тариф за капремонт
В Тульской области повысят тариф за капремонт
17 октября в Туле перекроют движение в Оружейном переулке
17 октября в Туле перекроют движение в Оружейном переулке
