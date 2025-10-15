  1. Моя Слобода
На набережной реки Воронки в Туле установят смотровые площадки с кормушками для уток
Фото пресс-службы администрации Тулы.

С такой просьбой в администрацию обратились туляки.

В Туле планируют благоустроить сквер на пересечении ул. Ф Смирнова и Красноармейского проспекта по программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На общественном пространстве уложат тротуарную плитку, установят лавочки, урны, детский игровой комплекс в виде локомотива, подвесные кресла, качели с навесом, проведут озеленение, ремонт памятника.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (10).jpg

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в планах — обустроить набережную. По предложению проектировщика берега реки Воронки закроют габионом. По просьбе жителей установят смотровые площадки с кормушками для уток. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (9).jpg

По территории сквера проходят коммуникации, их также облагородят. Мостовое сооружение, по которому пролегает теплосеть, предлагают стилизовать с одной стороны под старинный паровоз, с другой — под скоростной поезд «Сапсан».

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (12).jpg

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (11).jpg

Дизайн-проект сквера проходит доработку. Его планируют закончить к ноябрю. Само благоустройство проведут в следующем году.

вчера, в 19:05 −3
Место
Туланабережная Воронки
Прочее
благоустройство набережнойсквер
