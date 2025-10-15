  1. Моя Слобода
В начале 2026 года в Узловой запустят новый автобусный маршрут
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В начале 2026 года в Узловой запустят новый автобусный маршрут

Общественный транспорт будет ходить по недавно открытому мосту через железнодорожные пути.

Зампредседателя правительства Тульской области Родион Дудник провёл личный прием граждан и рассмотрел обращения, касающиеся организации дорожного движения,  общественного транспорта и содержания дорог.

Житель Узловой сообщил о ликвидации дорожных знаков на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Простомолотова. Родион Дудник поручил ГУ ТО «Тулаавтодор» совместно с ГИБДД и представителями администрации выехать на место и определить необходимость восстановления дорожных знаков до начала комплексного ремонта улицы, который запланирован на 2026 год в рамках нацпроекта.

Были также рассмотрены вопросы развития транспортной системы города. Для открытия нового маршрута через построенный мост над железнодорожным переездом администрацией райцентра готовится схема движения, соответствующая требованиям законодательства. Подача скорректированной заявки запланирована на 24 октября 2025 года.

По словам Родиона Дудника, открытие нового коммерческого маршрута в Узловой запланировано на конец 2025 – начало первого квартала 2026 года, после проведения обязательного конкурсного отбора перевозчика.

