Названы 10 самых распространенных фраз мошенников, по которым можно легко вычислить обман

Мошенники очень изобретательны в схемах обмана, а некоторые еще бывают очень убедительными. Центральный банк России собрал топ-10 распространенных фраз кибермошенников. По ним можно быстро вычислить обман.
Когда звонят по телефону:
- «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора».
- «Финансирование запрещенной (экстремисткой) организации» .
- «Звоню по поводу удаленной работы» .
- «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)».
- «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства».
- «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности».
- «Ваш аккаунт на портале «Госуслуг» взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».
Когда пишут в мессенджерах:
- «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки».
- «Это ты на фото?».
- «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».
В Центральном банке говорят: если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону — просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами — не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения.