Названы 10 самых распространенных фраз мошенников, по которым можно легко вычислить обман

Мошенники очень изобретательны в схемах обмана, а некоторые еще бывают очень убедительными. Центральный банк России собрал топ-10 распространенных фраз кибермошенников. По ним можно быстро вычислить обман.

Когда звонят по телефону:

«Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора».

«Финансирование запрещенной (экстремисткой) организации» .

«Звоню по поводу удаленной работы» .

«Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)».

«На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства».

«Необходимо задекларировать денежные средства и ценности».

«Ваш аккаунт на портале «Госуслуг» взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

Когда пишут в мессенджерах:

«Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки».

«Это ты на фото?».

«Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

В Центральном банке говорят: если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону — просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами — не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения.