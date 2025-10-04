  1. Моя Слобода
Названы 10 самых распространенных фраз мошенников, по которым можно легко вычислить обман

Как не попасться на удочку аферистов? Рекомендации дал Центробанк.

Мошенники очень изобретательны в схемах обмана, а некоторые еще бывают очень убедительными. Центральный банк России собрал топ-10 распространенных фраз кибермошенников. По ним можно быстро вычислить обман.

Когда звонят по телефону: 

  • «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора».
  • «Финансирование запрещенной (экстремисткой) организации» .
  • «Звоню по поводу удаленной работы» .
  • «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)».
  • «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства».
  • «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности».
  • «Ваш аккаунт на портале «Госуслуг» взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи». 

Когда пишут в мессенджерах: 

  • «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки».
  • «Это ты на фото?».
  • «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

В Центральном банке говорят: если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону — просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами — не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения. 

сегодня, в 12:28 0
