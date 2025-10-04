Как в Туле продвигается капремонт поликлиники горбольницы №7

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В здании уже появились дополнительно четыре новых кабинета, также будут установлены новый аппарат МРТ и цифровой рентген аппарат.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин проверил ход ремонта во взрослой поликлинике городской больницы № 7 Тулы. Она обслуживает около 35 000 жителей. Во время ремонта жители получают медицинскую помощь в уже отремонтированной части здания.

Работы идут по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В половине части здания поликлиники проведены демонтажные работы, заменены оконные блоки, система отопления, водоснабжения, электропроводка. Полностью выполнены все отделочные работы. Смонтирована система приточной и вытяжной вентиляции, отремонтирована кровля, облицована часть фасада здания. Во второй половине проведены демонтажные работы, заменены системы отопления и электрики.

— Первичное звено — это фундамент всей системы здравоохранения, первый контакт человека с врачом. Именно здесь проводится своевременная диагностика, профилактика заболеваний, диспансеризация, вакцинация, оказываются консультации. От того, насколько эффективно работает первичное звено, зависит общее состояние здоровья населения, своевременность выявления заболеваний и успешность их лечения, — сказал Сергей Мухин.