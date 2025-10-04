Синоптики дали прогноз на зиму

Фото Дмитрия Дзюбина.

Предстоящая зима на большей части России будет значительно холоднее предыдущей. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра.

— Средняя месячная температура на большей части территории России ожидается около средних многолетних значений; ниже нормы — на северо-востоке Дальневосточного федерального округа. Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году, — об этом говорится в вероятностном прогнозе.

В январе на всей территории страны наиболее вероятен температурный режим, близкий к средним многолетним значениям. При этом на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов первый месяц года ожидается тоже значительно холоднее, чем в предыдущем сезоне.

В феврале выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, в Уральском федеральном округе и на западе Сибирского федерального округа.