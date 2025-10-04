  1. Моя Слобода
  Синоптики дали прогноз на зиму
Синоптики дали прогноз на зиму
Фото Дмитрия Дзюбина.

Синоптики дали прогноз на зиму

Предстоящий зимний сезон будет суровым.

Предстоящая зима на большей части России будет значительно холоднее предыдущей. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра. 

— Средняя месячная температура на большей части территории России ожидается около средних многолетних значений; ниже нормы — на северо-востоке Дальневосточного федерального округа. Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году, — об этом говорится в вероятностном прогнозе.

В январе на всей территории страны наиболее вероятен температурный режим, близкий к средним многолетним значениям. При этом на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов первый месяц года ожидается тоже значительно холоднее, чем в предыдущем сезоне.

В феврале выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, в Уральском федеральном округе и на западе Сибирского федерального округа.

