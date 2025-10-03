Для российских школ введут знак качества

Фото Алексея Пирязева.

Рособрнадзор анонсирует проект «Знак качества образовательных организаций». Его цель — отметить школы, которые демонстрируют высокие образовательные результаты и объективность при проведении оценочных процедур. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Знак отличия станет не только признаком достижений школы, но и дополнительным стимулом для повышения качества образования, а также укрепит доверие родителей и общественности к образовательным организациям и к системе российского образования в целом, — заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Уточняется, что для сбора мнений об инициативе был проведен открытый опрос. Большинство респондентов — 98% — поддержали проект.