  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Для российских школ введут знак качества - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Для российских школ введут знак качества
Фото Алексея Пирязева.

Для российских школ введут знак качества

Это станет дополнительным стимулом для повышения качества образования.

Рособрнадзор анонсирует проект «Знак качества образовательных организаций». Его цель — отметить школы, которые демонстрируют высокие образовательные результаты и объективность при проведении оценочных процедур. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Знак отличия станет не только признаком достижений школы, но и дополнительным стимулом для повышения качества образования, а также укрепит доверие родителей и общественности к образовательным организациям и к системе российского образования в целом, — заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Уточняется, что для сбора мнений об инициативе был проведен открытый опрос. Большинство респондентов — 98% — поддержали проект.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 15:14 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
школызнак качества
Погода в Туле 3 октября: небольшой дождь и умеренный ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 3 октября: небольшой дождь и умеренный ветер
сегодня, в 07:00, 74 1043 1
«Всем было ***»: запертые в квартире на Галкина собаки 2 месяца пили из унитаза и съели своих щенков
Жизнь Тулы и области
«Всем было ***»: запертые в квартире на Галкина собаки 2 месяца пили из унитаза и съели своих щенков
сегодня, в 12:47, 36 1949 -5
Кворум отменяется: в России могут изменить правила проведения собрания жителей дома
Жизнь Тулы и области
Кворум отменяется: в России могут изменить правила проведения собрания жителей дома
сегодня, в 14:42, 32 758 2
Собранные в Тульской области Haval разрешат использовать в такси
Жизнь Тулы и области
Собранные в Тульской области Haval разрешат использовать в такси
сегодня, в 10:20, 22 1068 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жилой дом XVIII века на улице Октябрьской сдадут в аренду за 1 рубль
Жилой дом XVIII века на улице Октябрьской сдадут в аренду за 1 рубль
Рейд «Автобус»: в Тульской области гаишники оштрафовали 80 водителей
Рейд «Автобус»: в Тульской области гаишники оштрафовали 80 водителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.