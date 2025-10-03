Рейд «Автобус»: в Тульской области гаишники оштрафовали 80 водителей

Фото УГИБДД по Тульской области.

С 24 по 30 сентября сотрудники Госавтоинспекции провели в Тульской области рейд «Автобус». Инспекторы проверили 438 автобусов, из них 79 осуществляли перевозку детей.

К административной ответственности привлечено 80 водителей. Самые частые нарушения:

ст. 12.5 ч.1 (управление т/с с технеисправностями) — 24 водителя;

ст. 12.5. ч.1.1 (отсутствие диагностических карт) — 7 водителей;

ст. 12.23 (нарушение правил перевозки пассажиров) — 6 водителей;

ст. 11.23 (отсутствие тахографа, нарушение режима труда и отдыха водителей) — 5 водителей;

иные нарушения — 39 водителей.

Госавтоинспекция Тульской области призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД.