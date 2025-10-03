Жилой дом XVIII века на улице Октябрьской сдадут в аренду за 1 рубль

Фото: КИЗО.

Его можно будет использовать в качестве объекта торговли, организации общественного питания или гостиницы.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Тулы планирует сдать в аренду объект культурного наследия регионального значения — жилой дом XVIII века, расположенный на ул. Октябрьской, 56.

Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, дом сдадут на 49 лет за 1 рубль в год. Начальная цена за 1 кв. м — 0,002 руб.

Арендатор будет обязан:

разработать научно-проектную документацию для проведения работ по сохранению (реставрации) объекта культурного наследия,

выполнить производственные работы по реставрации,

проводить необходимые работы по поддержанию объекта культурного наследия в надлежащем состоянии и т. д.

Здание может быть использовано в качестве объектов торговли, организации общественного питания, гостиницы, делового управления.

Аукцион проведут на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ».