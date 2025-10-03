Жилой дом XVIII века на улице Октябрьской сдадут в аренду за 1 рубль

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Тулы планирует сдать в аренду объект культурного наследия регионального значения — жилой дом XVIII века, расположенный на ул. Октябрьской, 56.
Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, дом сдадут на 49 лет за 1 рубль в год. Начальная цена за 1 кв. м — 0,002 руб.
Арендатор будет обязан:
- разработать научно-проектную документацию для проведения работ по сохранению (реставрации) объекта культурного наследия,
- выполнить производственные работы по реставрации,
- проводить необходимые работы по поддержанию объекта культурного наследия в надлежащем состоянии и т. д.
Здание может быть использовано в качестве объектов торговли, организации общественного питания, гостиницы, делового управления.
Аукцион проведут на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ».