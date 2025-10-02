В Туле пройдут полуфиналы Оружейной лиги КВН

Фото Алексея Пирязева.

16 и 23 октября в 19.00 на сцене актового зала Тульского государственного университета пройдут полуфинальные игры Оружейной лиги КВН. За выход в финал будут бороться 12 команд.

Ребятам предстоит попробовать свои силы в четырех конкурсах: приветствие, разминка, сложная ситуация и музыкальное домашнее задание.

В первом полуфинале выступят:

«Ангелы Чарли», Тула,

«Типы», Москва,

«На диване», Тула,

«Лев и Толстой», Советск,

«На разработке», Тула,

«3,4 полёт нормальный», Тула.

Во втором:

«Имени Жеки Ватрухина», Москва,

«Гэги», Тула,

«Лазурные драконы», Луховицы,

«Вот так», Тула,

«Леди в педе», Тула,

«Планета ЕО», Тула.

Ведущая игры: Екатерина Иванова (команда КВН «Сборная бывших» Высшая лига КВН). Вход по бесплатным билетам. На первый полуфинал можно забронировать здесь, на второй — здесь.

Адрес: пр. Ленина, 92 (вход со стороны улицы Смидович), актовый зал ТулГУ.

6+

Как прошли четвертьфинальные игры, читайте в нашем репортаже по ссылке.