В Туле пройдут полуфиналы Оружейной лиги КВН
Фото Алексея Пирязева.

За выход в финал будут бороться 12 команд.

16 и 23 октября в 19.00 на сцене актового зала Тульского государственного университета пройдут полуфинальные игры Оружейной лиги КВН. За выход в финал будут бороться 12 команд. 

Ребятам предстоит попробовать свои силы в четырех конкурсах: приветствие, разминка, сложная ситуация и музыкальное домашнее задание. 

В первом полуфинале выступят:

  • «Ангелы Чарли», Тула,
  • «Типы», Москва,
  • «На диване», Тула,
  • «Лев и Толстой», Советск,
  • «На разработке», Тула,
  • «3,4 полёт нормальный», Тула.

Во втором:

  • «Имени Жеки Ватрухина», Москва,
  • «Гэги», Тула,
  • «Лазурные драконы», Луховицы,
  • «Вот так», Тула,
  • «Леди в педе», Тула,
  • «Планета ЕО», Тула.

Ведущая игры: Екатерина Иванова (команда КВН «Сборная бывших» Высшая лига КВН). Вход по бесплатным билетам. На первый полуфинал можно забронировать здесь, на второй — здесь.

Адрес: пр. Ленина, 92 (вход со стороны улицы Смидович), актовый зал ТулГУ.

6+

Как прошли четвертьфинальные игры, читайте в нашем репортаже по ссылке.

Фотограф:
вчера, в 16:47 0
