В Туле пройдут полуфиналы Оружейной лиги КВН

16 и 23 октября в 19.00 на сцене актового зала Тульского государственного университета пройдут полуфинальные игры Оружейной лиги КВН. За выход в финал будут бороться 12 команд.
Ребятам предстоит попробовать свои силы в четырех конкурсах: приветствие, разминка, сложная ситуация и музыкальное домашнее задание.
В первом полуфинале выступят:
- «Ангелы Чарли», Тула,
- «Типы», Москва,
- «На диване», Тула,
- «Лев и Толстой», Советск,
- «На разработке», Тула,
- «3,4 полёт нормальный», Тула.
Во втором:
- «Имени Жеки Ватрухина», Москва,
- «Гэги», Тула,
- «Лазурные драконы», Луховицы,
- «Вот так», Тула,
- «Леди в педе», Тула,
- «Планета ЕО», Тула.
Ведущая игры: Екатерина Иванова (команда КВН «Сборная бывших» Высшая лига КВН). Вход по бесплатным билетам. На первый полуфинал можно забронировать здесь, на второй — здесь.
Адрес: пр. Ленина, 92 (вход со стороны улицы Смидович), актовый зал ТулГУ.
6+
Как прошли четвертьфинальные игры, читайте в нашем репортаже по ссылке.