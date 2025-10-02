  1. Моя Слобода
В кардиологическом диспансере Тулы пройдет день открытых дверей
Фото Алексея Пирязева.

В кардиологическом диспансере Тулы пройдет день открытых дверей

Нужна предварительная запись на прием.

4 октября с 9.00 до 14.00 в Тульском областном кардиодиспансере на ул. Революции, 4 пройдет день открытых дверей. Жители смогут измерить уровень холестерина и глюкозы крови экспресс-методом, выполнить электрокардиограмму с последующим кратким профилактическим консультированием врачей-кардиологов. Об этом сообщает региональный минздрав.

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 8.00 до 20.00 по телефонам: +7 (4872) 40-47-05 и +7 991 414-42-76.

На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис, СНИЛС, паспорт, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню сердца и направлено на раннее выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, которое является одной из целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фотограф:
вчера, в 17:00 +1
