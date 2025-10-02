  1. Моя Слобода
Россия и Украина обменялись пленными: среди освобожденных есть туляк

Об этом сообщило Минобороны РФ.

Россия и Украина обменялись пленными в формате «185 на 185 человек». Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц.

В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. 

По нашей информации, среди освобожденных военнослужащих — 31-летний житель Узловского района Рустам С. 

Все возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, сообщает Минобороны РФ.

вчера, в 16:31 +3
Другие статьи по темам
Прочее
обмен пленнымиРоссияУкраинаСВОТульская область
