Россия и Украина обменялись пленными: среди освобожденных есть туляк

Россия и Украина обменялись пленными в формате «185 на 185 человек». Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц.

В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

По нашей информации, среди освобожденных военнослужащих — 31-летний житель Узловского района Рустам С.

Все возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, сообщает Минобороны РФ.