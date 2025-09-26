В Туле пройдет выставка-пристройство кошек и собак «Машина добра»

Фото: https://vk.com/public213517310.

28 сентября с 12.00 до 16.00 в Туле пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. Все питомцы полностью здоровы и обработаны от паразитов.

От новых хозяев потребуется заключение договора с волонтерами о передаче животного и соглашение на ненавязчивое отслеживание дальнейшей судьбы хвостика.

Присмотреть себе питомца можно по ссылке.

Если вы пока не готовы взять животное, но хотите как-то помочь, можно принести:

корма для кошек и собак (сухие и консервированные), лакомства;

впитывающие пелёнки и наполнители для кошачьих лотков;

средства для обработки от паразитов, переноски, игрушки, лежанки, когтеточки, одеяла, покрывала, постельное белье, а также миски;

ветеринарные препараты, хранящиеся без холодильника;

рис, гречку.

Выставка состоится в ТЦ «Сарафан» (Тула, ул. Путейская, 5) на втором этаже в переходе между первым и вторым корпусами.

