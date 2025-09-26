На Станиславского водитель уверенно заехал под трамвай: видео

Фото: https://vk.com/4p.tula.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 26 сентября, в Туле на улице Станиславского произошло ДТП. Водитель автомобиля Omoda столкнулся с трамваем. Момент происшествия попал на видео:

