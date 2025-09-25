Погода в Туле 26 сентября: до +15 градусов и без осадков

Фото Алексея Пирязева.

В пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер северо-западный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью — от нуля до +5 градусов, днём — от +10 до +15. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.