Погода в Туле 26 сентября: до +15 градусов и без осадков
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 26 сентября: до +15 градусов и без осадков

По данным синоптиков, ожидается умеренный ветер.

В пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер северо-западный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью — от нуля до +5 градусов, днём — от +10 до +15. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

1.JPG

Фотограф:
сегодня, в 07:00 +1
Жизнь Тулы и области
сегодня, в 07:00, 82 691 1
