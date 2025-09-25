  1. Моя Слобода
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября

Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября

«Тулгорэлектросети» информируют о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Карбышева, 1-27 (нечётн.), 20-44 (чётн.), 20-а, 32-а,
  • ул. Кольцевая, 1-а, 3, 5, 7, 11, 13, 13-б, 15,
  • ул. Галкина 9а, 10, 12,
  • ул. Октябрьская, 3, 7, 20, 23-а, 24, 25,
  • ул. Литейная, 4,
  • северная часть Зареченского района,
  • Калужское шоссе, 7,7-а, 9, 11, 13,
  • ул. Агеева, 20-а, 30-а, 20, 7-26, 22-а, 26-а,
  • пер. Агеева, 1, 2,
  • ул. Тимирязева, 101 к. 5, 101 к. 1, 101-а, 101 к. 6, 101 к. 4, 101 к. 3, 101 к. 7, 101, 101 к. 2,
  • ул. Водоохранная, 36
  • ул. Циолковского, 4-б, 2-а, 2-б, 2-в, 1-а, 1-б, 1, 3,
  • ул. Н. Руднева, 1, 3, 5,
  • ул. Чекалина, 1,
  • ул. Горняцкая, 3-а,
  • пер. Городской, 29, 33, 33-а,
  • ул. Рязанская, 32 к. 4, 30 к. 2,
  • пос. Менделеевский: ул. Пионерская, 10-а, 10-а/2,
  • Щёкинское шоссе, 25.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

вчера, в 22:00 0
