  4. Полмиллиона за перевод из СИЗО: туляка осудят за посредничество во взяточничестве - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
Полмиллиона за перевод из СИЗО: туляка осудят за посредничество во взяточничестве

Мужчине грозит штраф на сумму до 2 млн рублей либо до десяти лет лишения свободы.

Центральный районный суд Тулы рассматривает уголовное дело находится уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

По версии следствия, туляк предложил посреднические услуги своему знакомому, который попросил «поспособствовать» в переводе приятеля из СИЗО в одно из исправительных учреждений. К этой операции посредник привлёк экс-сотрудника ФСИН, который якобы пообещал ему передать полмиллиона рублей бывшим коллегам для решения вопроса.

Позже обвиняемый получил необходимую сумму. Оставив себе сто тысяч в качестве комиссионных, он попытался передать деньги по назначению, но был задержан полицейскими. Подсудимый полностью признал вину. Очередное судебное заседание запланировано на 1 октября.

сегодня, в 08:00 0
