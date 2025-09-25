Фото: паблик "Подслушано в Туле".

Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх» в «Тула-Арене». По одной из версий, людям продали недействительные билеты. Всё выяснилось уже на месте. Об этом пишут туляки в соцсетях. По предварительным данным, речь идет о мошенничестве.

Выступление группы «Руки вверх!» должно было начаться в 19.00.

Отметим, что посты о проблемах с билетами появились сегодня вечером в нескольких крупных тульских пабликах. Однако официальных подтверждений или комментариев по этой ситуации пока не поступало.