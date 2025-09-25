  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх» в «Тула-Арене» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
Фото: паблик "Подслушано в Туле".

Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»

Об этом туляки рассказали в соцсетях.

Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх» в «Тула-Арене». По одной из версий, людям продали недействительные билеты. Всё выяснилось уже на месте. Об этом пишут туляки в соцсетях. По предварительным данным, речь идет о мошенничестве.

Выступление группы «Руки вверх!» должно было начаться в 19.00.

Отметим, что посты о проблемах с билетами появились сегодня вечером в нескольких крупных тульских пабликах. Однако официальных подтверждений или комментариев по этой ситуации пока не поступало.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 19:56 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
проблема с билетамиконцерт Руки вверх
Туляки сообщают о дефиците бензина
Жизнь Тулы и области
Туляки сообщают о дефиците бензина
вчера, в 13:52, 145 4974 -24
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
Жизнь Тулы и области
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
вчера, в 20:33, 45 1876 2
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября
вчера, в 22:00, 46 468 0
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
Жизнь Тулы и области
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
вчера, в 19:56, 32 1287 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водителя не смутило встречное движение
В Туле водителя не смутило встречное движение
Жители Тульской области задолжали за газ почти 104 млн рублей
Жители Тульской области задолжали за газ почти 104 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.