Жертвы кассира-мошенницы не могут попасть на концерт Анны Асти в Туле

Об этом нам рассказала читательница.

Сегодня, 27 сентября, в «Тула Арене» проходит концерт популярной певицы Анны Асти. Ожидаемо, часть людей не смогли пройти внутрь: они покупали билеты «со скидкой» у кассира, которая сейчас находится под домашним арестом.

— Люди пытаются попасть на концерт Асти, организаторы не пускают и не хотят идти навстречу, — рассказала Myslo читательница Юлия.

Напомним, в период с 23 июля по 25 сентября 54-летняя Оксана У. под предлогом продажи в кассе «Большого универмага» билетов на зрелищные мероприятия, обманывала людей. 

Всего она похитила более 250 тысяч рублей. Пока по делу установлено около двух десятков потерпевших.

С учетом позиции прокуратуры в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 26 ноября.

