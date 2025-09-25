  1. Моя Слобода
Жители Тульской области задолжали за газ почти 104 млн рублей
Фото Алексея Пирязева.

Жители Тульской области задолжали за газ почти 104 млн рублей

В списке должников – более 60 тысяч абонентов.

В рамках работы по укреплению платежной дисциплины с начала года специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» направили должникам более 60 тысяч СМС-сообщений и провели более 80 тысяч телефонных переговоров, разъяснив последствия неоплаты потребленного газа.

Кроме того, должникам предложили оплатить газ в рассрочку – заключить соответствующее соглашение можно в обслуживающем абонентском участке по месту жительства

В 2025 году «Газпром межрегионгаз Тула» прекратил подачу газа 574 злостным неплательщикам до полного погашения задолженности за потребленный ресурс. Самым проблемным в плане платежей остается областной центр – 24500 туляков должны газовикам 42,4 млн рублей.

На втором месте – население Новомосковского района, где 6700 абонентов задолжали 9,1 млн рублей. Самые дисциплинированные потребители проживают в Куркинском районе: долг за газ 160 жителей составляет 371 тысячу рублей.

Фотограф:
вчера, в 19:43 0
Событие
долги за газГазпром межрегионгаз Тула
Место
Тула
