В Туле 55-летняя Оксана У. обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Напомним, обвиняемая трудилась кассиром в Большом универмаге. С 26 июня по 20 сентября 2025 года Оксана У. продавала недействительные билеты на различные концерты и спектакли. Женщина утверждала, что продает билеты со скидкой в 50%, обманув тем самым 66 покупателей. Ущерб от её действий составил 800 000 рублей.

Оксана У. признала вину и полностью возместила ущерб каждому потерпевшему. Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.