Энергетики предупредили туляков о смене подрядчика по проверке счётчиков
Услуги по контрольному съёму показаний и проверки исправности приборов оказываются бесплатно.

С сентября текущего года контрольный съём показаний и проверку счётчиков электроэнергии в многоквартирных домах выполняет подрядчик ИП Борников А. С. Об этом сообщает АО «ТНС энерго Тула».

Регулярные проверки помогают контролировать реальное потребление электроэнергии, а также избежать переплат и ошибок в расчетах.

Жителям необходимо обеспечьте доступ специалиста к счётчику, а также обязательно проверить его удостоверение – в нём должно быть фотография, подпись и печать компании. Все услуги оказываются бесплатно.

Уточняющие вопросы можно задать по телефону: +7(915)680-24-14.

вчера, в 18:32 +2
