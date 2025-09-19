Энергетики предупредили туляков о смене подрядчика по проверке счётчиков

Фото из архива Myslo.

С сентября текущего года контрольный съём показаний и проверку счётчиков электроэнергии в многоквартирных домах выполняет подрядчик ИП Борников А. С. Об этом сообщает АО «ТНС энерго Тула».

Регулярные проверки помогают контролировать реальное потребление электроэнергии, а также избежать переплат и ошибок в расчетах.

Жителям необходимо обеспечьте доступ специалиста к счётчику, а также обязательно проверить его удостоверение – в нём должно быть фотография, подпись и печать компании. Все услуги оказываются бесплатно.