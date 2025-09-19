  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель не испугался ДПС - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель не испугался ДПС

В Туле водитель не испугался ДПС

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Предлагаем вашему вниманию очередное видео от нашего постоянного автора, Дмитрия Л. Кадры сняты на 192 км автодороги М-2 «Крым», буквально в нескольких сотнях метров от МРЭО ГИБДД и в зоне его прямой видимости. На записи видно, как водитель легковушки решил проигнорировать дорожную разметку.

«Снято 11 сентября, в 09:30», - сообщил автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водителю микроавтобуса дали завершить нарушение ПДД
Дежурная часть
В Туле водителю микроавтобуса дали завершить нарушение ПДД
сегодня, в 14:19, 4 570 0
Под Тулой водитель Toyota пошел на смертельно опасный обгон
Дежурная часть
Под Тулой водитель Toyota пошел на смертельно опасный обгон
вчера, в 20:17, 8 2224 1
Под Тулой водитель BMW едва не устроил лобовую аварию
Дежурная часть
Под Тулой водитель BMW едва не устроил лобовую аварию
18 сентября, в 20:13, 25 2288 5
В Глушанках водитель каршеринга не захотел платно стоять на светофоре
Дежурная часть
В Глушанках водитель каршеринга не захотел платно стоять на светофоре
18 сентября, в 17:32, 3 1272 1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 17:48 −1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Энергетики предупредили туляков о смене подрядчика по проверке счётчиков
Энергетики предупредили туляков о смене подрядчика по проверке счётчиков
Улицу Фридриха Энгельса будут перекрывать по ночам
Улицу Фридриха Энгельса будут перекрывать по ночам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.