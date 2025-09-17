  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев посетил стенд Тульской области на выставке «Регион-2030. Платформа Будущего» в Москве - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев посетил стенд Тульской области на выставке «Регион-2030. Платформа Будущего» в Москве
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев посетил стенд Тульской области на выставке «Регион-2030. Платформа Будущего» в Москве

Стенд разработан в концепции «Прошлое. Настоящее. Будущее».

17 сентября губернатор Дмитрий Миляев посетил стенд Тульской области на выставке «Регион-2030. Платформа Будущего» в в Национальном центре «Россия». 

mykgkla4b9x89nn2a5cfhl3g30dgcxby.jpg

Стенд разработан в концепции «Прошлое. Настоящее. Будущее». В зоне прошлого размещена фотозона в стиле тульской усадьбы XIX века, на картинах представлены выдающиеся деятели, внесшие вклад в развитие культуры, промышленности, искусства. В зоне настоящего гости выставки могут познакомиться с туристическими объектами региона и поучаствовать в велогонке. В зоне будущего на интерактивной панели изображены ключевые достижения и объекты, которые появятся в регионе до 2030 года.

spkdpx8nsfj9c1w2iyrs1c8tbu0hg7a5.jpg

Губернатор Дмитрий Миляев вместе со своим первым заместителем — председателем правительства Тульской области Михаилом Пантелеевым, заместителем министра спорта РФ Александром Никитиным и сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, членом президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ириной Гусевой ознакомились с концепцией стенда нашего региона.

yvthqm62mkedfmtu53e921kjke9va6l2.jpg

Александр Никитин и Ирина Гусева отметили высокий уровень развития массового и адаптивного спорта в Тульской области.

Ирина Гусева также заявила, что у Тулы есть возможности и ресурсы стать хоккейной столицей.

Сюжет: Выставка «Регион-2030. Платформа Будущего»
Тульская область представила интерактивный стенд на выставке «Регион-2030» в Москве
Жизнь Тулы и области
Тульская область представила интерактивный стенд на выставке «Регион-2030» в Москве
сегодня, в 10:48, 9 702 0
В Москве на выставке «Регион 2030. Платформа будущего» стартовали Дни Тульской области
Жизнь Тулы и области
В Москве на выставке «Регион 2030. Платформа будущего» стартовали Дни Тульской области
вчера, в 15:00, 7 495 0

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:23 0
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Прочее
выставка Регион-2030 Платформа Будущего
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле с 19 сентября начнут разбирать здание Мосинского колледжа: движение будет ограничено
В Туле с 19 сентября начнут разбирать здание Мосинского колледжа: движение будет ограничено
В Туле мигрант пытался подкупить полицейского: иностранцу грозит уголовное дело 
В Туле мигрант пытался подкупить полицейского: иностранцу грозит уголовное дело 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.