Дмитрий Миляев посетил стенд Тульской области на выставке «Регион-2030. Платформа Будущего» в Москве

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

17 сентября губернатор Дмитрий Миляев посетил стенд Тульской области на выставке «Регион-2030. Платформа Будущего» в в Национальном центре «Россия».

Стенд разработан в концепции «Прошлое. Настоящее. Будущее». В зоне прошлого размещена фотозона в стиле тульской усадьбы XIX века, на картинах представлены выдающиеся деятели, внесшие вклад в развитие культуры, промышленности, искусства. В зоне настоящего гости выставки могут познакомиться с туристическими объектами региона и поучаствовать в велогонке. В зоне будущего на интерактивной панели изображены ключевые достижения и объекты, которые появятся в регионе до 2030 года.

Губернатор Дмитрий Миляев вместе со своим первым заместителем — председателем правительства Тульской области Михаилом Пантелеевым, заместителем министра спорта РФ Александром Никитиным и сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, членом президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ириной Гусевой ознакомились с концепцией стенда нашего региона.

Александр Никитин и Ирина Гусева отметили высокий уровень развития массового и адаптивного спорта в Тульской области.

Ирина Гусева также заявила, что у Тулы есть возможности и ресурсы стать хоккейной столицей.