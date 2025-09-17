  1. Моя Слобода
  4. В Туле мигрант пытался подкупить полицейского: иностранцу грозит уголовное дело  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
В Туле мигрант пытался подкупить полицейского: иностранцу грозит уголовное дело 

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, стражи порядка задержали мигранта, который незаконно находился на территории РФ. В отношении мужчины должны были составить административный протокол, но он предложил стражу порядка «решить вопрос». Иностранец пытался подкупить полицейского за 10 000 рублей. 

— Несмотря на неоднократные предупреждения, мужчина не отказался от своих намерений. Его незаконные действия были задокументированы, — добавили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

сегодня, в 13:05 0
