В Туле мигрант пытался подкупить полицейского: иностранцу грозит уголовное дело 

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, стражи порядка задержали мигранта, который незаконно находился на территории РФ. В отношении мужчины должны были составить административный протокол, но он предложил стражу порядка «решить вопрос». Иностранец пытался подкупить полицейского за 10 000 рублей.

— Несмотря на неоднократные предупреждения, мужчина не отказался от своих намерений. Его незаконные действия были задокументированы, — добавили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.