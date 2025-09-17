  1. Моя Слобода
В Туле с 19 сентября начнут разбирать здание Мосинского колледжа: движение будет ограничено
Кадр из видео.

В Туле с 19 сентября начнут разбирать здание Мосинского колледжа: движение будет ограничено

А с 18 сентября ограничат движение в районе проспекта Ленина из-за дорожного ремонта.

В Туле с 18 по 19 сентября из-за ремонта дорожного покрытия на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской будет ограничено движение трамваев и троллейбусов. 

Кроме того, с 19 по 24 сентября специалисты будут демонтировать здание Мосинского колледжа на ул. Коминтерна. Движение электротранспорта также будет ограничено: 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (2).png

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (3).png

  • троллейбусного транспорта с 21.00 до 05.00 с 18 по 19 сентября на участке от ул. Советской до ул. Первомайской по пр. Ленина;
  • трамвайного транспорта ежедневно с 23.00 до 05.30 с 19 по 24 сентября на участке от ул. Ленина до ул. Лейтейзена по ул. Коминтерна.

Жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, на улице Коминтерна появится «Композитная долина». Проект включает в себя технопарк и лабораторно-исследовательский комплекс общей площадью более 35 тысяч кв. метров. 

На первом этапе пройдет подготовка территории строительства со сносом ветхих и аварийных зданий и сооружений. Затем здесь возведут два 8-этажных научно-лабораторных корпуса, а также 10-этажное здание общежития гостиничного типа. 

Планируется, что строительство первого корпуса завершат к 2027 году.

сегодня, в 13:25 0
