В Туле с 19 сентября начнут разбирать здание Мосинского колледжа: движение будет ограничено

В Туле с 18 по 19 сентября из-за ремонта дорожного покрытия на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской будет ограничено движение трамваев и троллейбусов.
Кроме того, с 19 по 24 сентября специалисты будут демонтировать здание Мосинского колледжа на ул. Коминтерна. Движение электротранспорта также будет ограничено:
- троллейбусного транспорта с 21.00 до 05.00 с 18 по 19 сентября на участке от ул. Советской до ул. Первомайской по пр. Ленина;
- трамвайного транспорта ежедневно с 23.00 до 05.30 с 19 по 24 сентября на участке от ул. Ленина до ул. Лейтейзена по ул. Коминтерна.
Жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании поездок.
Напомним, на улице Коминтерна появится «Композитная долина». Проект включает в себя технопарк и лабораторно-исследовательский комплекс общей площадью более 35 тысяч кв. метров.
На первом этапе пройдет подготовка территории строительства со сносом ветхих и аварийных зданий и сооружений. Затем здесь возведут два 8-этажных научно-лабораторных корпуса, а также 10-этажное здание общежития гостиничного типа.
Планируется, что строительство первого корпуса завершат к 2027 году.