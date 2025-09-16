Возле «Макси» появилось самое масштабное граффити в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле прошел крупнейший граффити-фестиваль Saint Jam x Top Graffiti Fest. Более 40 художников со всей России трудились 2 дня — 13 и 14 сентября, чтобы создать яркую и масштабную стрит-арт картину.





Райтеров-туляков было 5. Среди них:

Diaz

Slaedo

3kat

Stain

Namaste Sanchez

Остальные ребята приехали к нам из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Рязани, Владимира, Оренбурга, Магнитогорска — всей географии участников не перечислить.

Организовал фестиваль уже знаменитый тульский художник, автор многих тульских муралов Diaz — Дмитрий Языков. Дима поделился с нами впечатлениями:

Дмитрий Языков, организатор граффити-фестиваля Круто, что получилось сделать такое масштабное мероприятие! Такого в Туле еще ни разу не проводили. Долго получали от администрации официальное разрешение и времени на подготовку события оставалось мало.



Но мы собрались большим и сильным составом. Многие ребята приехали в Тулу из других городов. У нас получилась классная и яркая совместная работа.



Это мой первый опыт в организации мероприятия, мне было непросто. Но ребятам все понравилось, мы классно провели время.

Еще один тульский художник из команды TOP GRAFFITI Алексей Тиманьков рассказал, что не все работы удалось завершить за два дня. Но художники круто провели время и познакомили райтеров из других городов с тульским уличным искусством:

Алексей Тиманьков, художник Фестиваль оказался классной возможностью нарисовать то, что нравится лично мне, так как сейчас я чаще работаю на коммерции. Удалось пообщаться с ребятами из разных уголков страны, узнать чем они живут.



Мы обменялись опытом и увидели, как по-разному каждый из нас творит уличное искусство.

Работа Леши еще не закончена, но уже выглядит ярко и стильно:







Ребята рассказали, что в День города фестиваль заинтересовал туляков.

Никита Лебедев, участник фестиваля, художник За все выходные получилось разрисовать около 200 метров рисунками разных стилей и шрифтов. Участники приехали со всех уголков России: было здорово всех встретить, познакомиться и показать тульский стиль. Атмосфера была невероятная, с музыкой, — все в лучших традициях хип-хопа. Люди подходили, с интересом спрашивали или просто внимательно смотрели. Отклик был даже с проходящих мимо нас прогулочных катеров! Отдельное спасибо каждому участнику за вклад и помощь. Такие события важны для нашего города!

Реализовать столь амбициозный проект Диме Языкову помог грант от Росмолодежи.